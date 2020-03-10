醫管局就指定診所解畫未釋疑　葵青區議會通過反對動議

葵青區議會今(10日)召開大會，醫院管理局派代表到場交代整體抗疫工作及有關服務安排。多名議員質疑南葵涌診所賽馬會普通門診診所接近民居，作指定診所會引起不當，又指新冠肺炎傳播力強，傳播速度快，若將南葵涌診所設為指定診所，恐怕會導致社區爆發，惹起當區居民的疑慮。

醫管局代表稱，南葵涌診所於2009年豬流感時期曾投入服務，主要用作分流處理病人，應付診症需要，但表示現階段暫無需要啟動指定診所。市民對診所接近民居存有疑慮，醫管局代表對此表示理解，但澄清新冠肺炎只會藉着飛沫等分泌物傳播，並不會由空氣傳播，因此傳播範圍不大，強調注重個人衞生最重要。

代表又稱，指定診所的原意是協助社區分流病人，解決輕微的病情個案，從而減低醫院急診室的壓力，呼籲市民不要對指定診所過度擔憂，稱指定診所的通風設備、分隔病人的配置、病人分流安排、病人診症流程、感染控制措施及裝備、運作程序及員工指引培訓均有規範及標準。另求診者都要戴口罩，診所內亦會配備酒精及裝設空氣過濾裝備，確保病毒不會傳播到社區。

有議員未有接納醫管局的解釋，續提出動議，反對南葵涌診所賽馬會普通門診診所及伍若瑜夫人普通門診診所列為指定診所，並建議政府考慮其他地點，包括但不限於葵涌前公共學校、葵涌公園等設為臨時制定診所之用。動議以24票贊成、0票反對、6票棄權得以通過。