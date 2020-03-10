司法機構陸續恢復服務　區院登記處周五重開

因應新冠肺炎肆虐，香港各級法院早前停止開庭，只處理緊急案件。司法機構今日(10日)宣布，繼終審法院登記處和高等法院登記處於昨日(9日)重開後，家事法庭登記處及區域法院登記處將在周四(12日)和周五(13日)重開。

有關登記處一般將於上述日期重開，並會有特別安排讓登記處有序及有效地處理存檔及其他事務，但部分事務在登記處重開初期仍繼續暫停。任何訴訟人或法庭使用者，如因緊急原因需使用家事法庭登記處和區域法院登記處繼續暫停的事務，可向相關登記處提交理由作出書面申請。登記處繼續暫停的事務已列於附件中，並已上載至司法機構網頁。

另司法機構經慎重考慮，在平衡公共衞生考慮與有序重開登記處後，會繼續實施適當的人流管理及預防措施，以保障進入或逗留在法院大樓的所有人士的健康。法庭使用者須接受體溫檢測及佩戴外科囗罩，才會獲准進入或逗留在法院大樓。

由於預期人流眾多，因此家事法庭和區域法院的登記處和會計部的事務處理量將適度擴大，以應付增加的工作量，同時會實施特別措施，包括排隊和引入派籌和分流系統，以管理法庭使用者進入或逗留在法院大樓內的秩序。