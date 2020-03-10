疫情下半數企業面對現金流壓力　僅夠支撐不足3個月

為了解新冠肺炎疫情對香港社會所造成的衝擊，香港創科發展協會聯同香港菁英會，早前進行問卷調查以了解本地機構及市民大眾，在今次疫情所受的影響、已採取的抗疫措施及所需的支援。調查發現有一半企業決策者面對現金流壓力，不少甚至只夠支撐1至2個月；逾半公司進行經營策略調整，並實施居家工作等。團體促請政府盡快與銀行合作，加快貸款審批以解申請機構的燃眉之急。

香港創科發展協會主席陳廸源表示，在2月23日至3月1日為期8天的調查期間，共收回454份問卷，當中包括251位機構的決策者，其中80%屬中小企業的決策者。調查結果發現，有一半決策者表示面對現金流壓力，其中不少機構的現金流只夠支撐1至2個月，但只有逾10%的決策者向政府申請疫情時期扶持政策。

另調查發現，逾半機構對公司的經營策略進行調整，並實施居家工作，而沒有實施居家工作的決策者認為，居家工作效率較低。

此外，近40%企業決策者表示其機構存在租金壓力，並認為最能幫助機構渡過難關的政策時，當中有超過三分一選擇租金、水電費等補貼。與貸款相關的政策支援則最為迫切，其次為與稅務有關的政策；調查中大部分受訪者表示，疫情對情緒帶來負面影響。超過20位決策者採取了減薪、裁員，以及對有需要員工進行心理輔導等措施，情況等人擔憂。

香港菁英會主席曾鳳珠表示，因不少決策者都表示其機構的現金流只夠支持3個月或以下，認為政府應就財政預算案所推出的「企業特惠低息貸款」，盡快與銀行合作，以加快貸款審批，從速為申請機構解決燃眉之急，否則為時已晚。

除此之外，曾建議政府應盡早落實預算案中提出的，提供足夠資源予相關政策局以支援精神受困擾的人士，亦要把握因應疫情而居家工作所帶來的契機，推動中小企改革進行數碼轉型，以數碼技術來突破目前的營商困境。至於私人企業面，亦需要加强對公司決策者和員工的情緒支援。