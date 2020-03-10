房委會通過明起凍結出租租置回收單位　最快年底推售

房委會資助房屋小組委員會通過，由明日(10日)開始凍結出租租者置其屋計劃(租置計劃)屋邨的回收單位，以便日後出售有關單位，初步以今年底或明年初推售為目標，而房委會每年從租置屋邨自然回收約1200個出租單位。

除了出售租置計劃回收單位之外，房委會亦可能要制訂其他措施加快出售租置單位，包括考慮向現有租戶提供額外誘因，吸引他們購買自己的單位，以及制訂特別計劃，讓無意購買自己單位的租戶調遷至其他非租置屋邨。

小組成員招國偉透露，現時4.1萬間貨尾單位中，約40%面積是30至40平方米，40%單位樓齡介乎25至30年，另有40%介乎31至33年，他承認樓齡「唔算好新」，或需提供其他誘因吸引租戶購買。至於定價方面，將定於市價的15至19%，大約每平方米1.1至2萬港元，未來將商討會否有更多折扣優惠。

另一成員郭偉強指出，租置屋邨採用混合業權模式，把「業主及租戶擺埋一齊」，導致管理時產生極大分歧及矛盾，向來為人詬病，出售進度緩慢。他又指，收到屋邨業主反映，沒料到購入單位後需要一併管埋附近的公眾地方，例如公園及斜坡等，認為房委員需優先處理業權地界問題，否則難以討論未來會否有第二輪租置屋邨的計劃。

另外，受新冠肺炎影響，早前「居屋2019」暫停揀樓一個月，令下一期居屋推售時間延後，「綠置居2019」銷售程序亦將順延一個月，預計4月攪珠、6月揀樓。

小組主席黃遠輝表示，舉辦單位銷售的行政成本高昂，認為數量太少並不適合推出市場，故需要一定時間來累積單位，相信最快於今年底，或最遲明年初推出該批單位。他又指，現時所有回收單位會作公屋編配之用，理論上沒有可售出的回收單位，若以每年回收1200個單位作計算，平均每月可回收100個單位，但維修需時約兩個月時間，黃指屆時若有超過500個單位可作銷售，已屬非常好的成績。

黃又指，委員會同日通過調高2020/21年度公屋輪候入息及資產上限，平均加幅5.4%和3.4%，將於下月1日生效。惟調高上限後，領取最低工資的雙職家庭或不符合2人家庭的公屋入息限額，黃表示，當局一直按既有機制調整公屋輪候入息及資產上限，亦未有假設家庭成員的工資水平。黃續指，以本港家庭入息統計數字作比較，估計額外約有9000個家庭下月起符合申請公屋資格。

黃透露，原定本月攪珠的綠置居2019受到新冠疫情影響，將延後至4月，並於6月揀珠。至於本年度的居屋及綠置居，黃稱暫時看不到延誤因素，預期可按原定時間在年中推出居屋，並於年尾推出2020綠置居。