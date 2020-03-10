兩度取消東京返港航班　乘客鬧爆香港快運永不再搭

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜中跌出三甲的國泰航空，其旗下的香港快運「玩謝乘客」！有旅客上周五(6日)乘快運航班往東京旅遊，原訂本周五(13日)返港，但上機前獲悉回程航班被取消，需自費改機票提早兩天(11日)回程，地勤亦確定當日有航班出發。豈料抵達東京後翌日(7日)收到快運電郵通知航班再被取消，旅客被迫放棄餘下行程，即日再買機票返港，原本8日的賞櫻之旅，慘變不足30小時的快閃打卡遊。旅客批評香港快運「連放兩次飛機」，令其損失5000多港元買回程機票，誓言從此罷搭。

香港快運早前在官網公布，因應日本的檢疫及入境簽證安排，其來往香港與東京成田的航班將於本月13日至31日期間停運，受影響乘客可免費改機票出發日期一次，補差價後換航線，或全數退款，但是有在停運期之前返港的旅客亦受到影響。

黎小姐與朋友在今年1月初花4000多港元買了兩張來回香港及東京成田的快運機票，原定上周五出發，本周五回程，到伊豆展開8日的賞櫻之旅。2人按計畫到香港國際機場，獲地勤告知其回程航班被取消，並建議她們提早至本周四(12日)或之前返港，聲稱該些日子仍有機位，但需要她們致電熱線更改機票。

黎小姐即場致電熱線，但系統提示需等候最少300分鐘才有人接聽，於是她改為在快運官網更改回程機票至本周三(11日)出發，但系統竟收取其2800多港元的更改機票費用。

由於地勤再三確定，只要成功買到回程機票，就有航班回港，2人不虞有詐繼續去東京，豈料抵埗後翌日(7日)早上收到香港快運電郵通知，因為航務調動，其於本周三出發的回程航班被取消。2人立刻致電位於香港及日本的快運辦公室熱線，但無人接聽，而為免滯留日本，因此只好忍痛放棄餘下行程，即日奔赴機場再花2800多港元買機票回港。

面對連續兩次被快運「放飛機」，令到原本8日的賞櫻之旅變為不足30小時的快閃打卡遊。黎小姐稱感到十分無奈，她質疑香港快運之前取消了大量由本港出發到日本的航班，令到需要於本周三回程的乘客大減，為免飛機「載空氣」，所以快運取消航班。

黎小姐極度不滿香港快運的安排，「送咗你去日本，就由得你死」，她誓言以後不會再乘搭快運。東網向香港快運查詢事件，獲回覆稱已聯絡事主，並跟進退款安排。