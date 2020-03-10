2歲女童手術後死亡　父母索賠遭終審法院駁回

澳門行政法院早前接獲一對父母(下稱甲、乙)針對衞生局提起的非合同民事責任訴訟，請求法院判處被告因其女兒在山頂醫院接受手術後死亡而賠償150萬澳門元。法院於2018年10月29日裁定他們敗訴，甲乙不服判決向中級法院提起上訴獲勝訴，裁定被告衞生局向原告賠償100萬澳門元，隨後衞生局上訴終審法院。終審法院合議庭今日(10日)裁定衞生局針對實體問題的上訴勝訴，維持行政法院駁回兩原告之訴訟請求的判決。

案情指，甲乙一名未滿2歲的女兒於2016年1月6日，在山頂醫院接受修復腭裂的手術後，曾出現無法正常咳嗽、血氧飽和度下降及心跳驟停，經注射腎上腺素後恢復心跳。其後在進行氣管插管術時，病人心跳再次停止，醫生隨即為其先後2次進行心肺復甦，期間重新進行插管。惟從拍攝的X光照片，發現插入病人體內的呼吸管位於食道而非氣管，醫生便重新對病人進行插管，同時使用自動呼吸器輔助其呼吸。之後，病人被轉至兒科病房，但仍需要機械輔助呼吸，且一直處於昏迷狀態，生命體徵不穩定，並在昏迷59天之後，於2016年3月2日死亡。

合議庭指出，兩名原告在起訴狀中提出的事實明顯不足，從中看不到此2人認為醫生在手術的進行過程中和手術之後所作的行為存在哪些差錯。指原告僅聲稱他們的女兒在接受了1次修復腭裂的外科整形手術之後失去意識，並在昏迷了59天之後最終死亡。而手術中進行插管的失誤是由被告自己提出的，欠缺其他能夠顯示該行為(插管)因違反了醫生職業準則而存有過失，以及該行為導致了被害人腦窒息並最終死亡的補充性事實。

合議庭又指，即使是認定相關醫療行為違反了醫生的職業準則，也沒有證據顯示這些違反是導致病人陷入昏迷並最終死亡的原因。案中沒能認定存在醫療人員的過錯和不法行為，以及這些行為是被害人死亡原因的事實。

另外，合議庭表示，中級法院裁判指山頂醫院的醫生存有部門/職能過錯的說法，沒能證明被害人的死亡是因醫院的不良運作所導致，而且在手術的過程中也採取了最優程序和最佳技術標準，也還是會出現不可預見的事情，從而導致病人遭受無法彌補的損害甚至死亡，因此不能讓被告承擔民事責任。

綜上所述，終審法院合議庭裁定衞生局針對實體問題的上訴勝訴，維持了行政法院駁回兩原告之訴訟請求的判決。