林卓廷問女總警司「使唔使賣過淫」　平機會指或違歧視條例

立法會財務委員會上周五(6日)審議涉及223億港元基本工程儲備基金期間，議員林卓廷與警務處總警司(策劃及發展)李雅麗討論警署報案室隔音設施時，林曾以舉例形式問李，指警方就非法賣淫罪行「放蛇」時，「妳使唔使去賣過淫吖？」平機會今日(10日)發聲明，對林當日發表相關言論表示遺憾。

平機會認為，有關言論相對於當時正在討論的議題而言，屬不恰當及不必要，指出有關言論只會令對方感到尷尬、受冒犯、甚至侮辱，並可能違反了《性別歧視條例》內有關性騷擾的條文。聲明又指，雖然議員在議會內的言論及表達自由受法例所保障，平機會未能就事件作進一步跟進，但期望議員作為民意代表能以身作則，發表言論時盡量避免使用帶有歧視或涉及性騷擾等的用詞，確保討論可在互相尊重的方式下進行。

此外，平機會亦再發聲明，回應深水埗區議員李文浩及劉家衡於其聯合辦事處門口，貼上寫有「本辦事處不為任何藍絲提供服務」及「藍絲與狗不得內進」的字句告示，指至今收到接近1000宗投訴或查詢。平機會於聲明中重申，相關言論並不涉及現行4條反歧視條例所涵蓋的範圍，但強調社會對公職人員的操守及言行有一定期望，指出區議員作為公職人員，不應拒絕服務任何區內的市民。