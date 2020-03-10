新冠肺炎迅速擴散　香港對意大利發出紅色外遊警示

新冠肺炎肆虐全球，香港政府今晚(10日)對法國、德國、日本和西班牙部分地區，以及意大利全國發出紅色外遊警示。周六(14日)凌晨零時起，從上述地區抵港人士須接受14日強制隔離檢疫。

鑑於法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國北萊茵－威斯特法倫州地區、日本北海道，以及西班牙拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區爆發新冠肺炎所引致的健康風險，香港政府今日對上述地區發出紅色外遊警示。此外，因應意大利確診個案數字持續及迅速上升，港府決定將現時對意大利艾米利亞—羅馬涅、倫巴第及威尼托地區生效的紅色外遊警示擴展至意大利全國。

紅色外遊警示提醒計劃前往上述地區的市民調整行程，如非必要，避免前往，港府建議市民應考慮延遲所有非必要的外遊計劃。

港府今晚對下列國家及地區發出紅色外遊警示：

法國(布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區)

德國(北萊茵－威斯特法倫州地區)

日本(北海道)

西班牙(拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區)

意大利(全國)