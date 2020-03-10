機場海關兩日破3宗販毒案　拉3人檢360萬海洛英可卡因

香港海關兩日在香港國際機場破獲3宗販毒案，檢獲共約3.5公斤懷疑海洛英及約810克懷疑可卡因，估計市值約360萬港元。昨晚(9日)，一名42歲女旅客由幾內亞科納克里、經阿拉伯聯合酋長國杜拜飛抵本港，海關人員在替該女子進行檢查時，發現約470克懷疑可卡因藏在她的陰道內，遂拘捕該名女子。

同晚，海關與警方亦進行一項聯合行動，截查一名從馬來西亞吉隆坡飛抵本港的53歲女旅客，在她的寄倉行李箱內發現約3.5公斤懷疑海洛英收藏於12個杯麵包裝內，該名女子因此被捕。兩名女疑犯已各被控以一項販運危險藥物罪名，將於明日（11日）在沙田裁判法院提堂。

此外，海關人員今日(10日)截查一名從馬來西亞檳城飛抵本港的35歲男旅客，並在他所穿着的內褲裏和鞋墊下發現約340克懷疑可卡因。他因此被捕。案件仍在調查中。海關會繼續根據風險管理的原則，揀選出境、入境以及過境旅客作清關檢查，堵截各種販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁及罰款500萬港元。