政Whats噏：東區民政專員甩轆自招麻煩 被批把關不力

陳尚文被批評未做好把關工作，給泛民議員假希望而自招麻煩。

過去多個區議會均紛紛計劃籌組成立監察警方執法嘅委員會，惟遭當區民政事務處指有關委員會職能不符合《區議會條例》而反對，並拒絕提供支援。其中東區區議會早前都計劃成立類似嘅委員會，點知東區民政事務專員陳尚文竟然無即時反對，只係要求更改委員會名稱等字眼就「放行」，結果遭個別政府部門反對而要緊急煞停原定今午(10日)舉行嘅會議，陳更被批評把關不力。

東區區議會早於1月初成立「監察警方執法及行動特別委員會」，圖監察警方執法工作，陳尚文早前指有關委員會名稱，及職權範圍中有個別字眼不符合《區議會條例》要求，泛民區議員遂於上周二(3日)將名稱中「監察」二字，修訂為「檢視」，並將其工作範圍注明與東區相關，隨後獲陳「放行」。不過，警方日前表明唔會派員出席會議，陳更指「收到高層命令」，需要煞停原定今午舉行嘅會議。

東區區議員郭偉強指出，民政事務總署應有統一指引，質疑點解唔同地區有唔同決定。佢又批評陳尚文欠缺政治觸覺，一開始未有做好把關工作，亦冇做足夠諮詢，形成漏洞，變相給予泛民議員假希望。佢又期望各區民政事務專員應充分掌握政府嘅指引，喺細節上捉得緊啲，並做好前期工作，避免同類事情再次發生。