涉嫌非法售賣未經註冊藥劑製品　警拘一女子

衞生署今日(10日)就銷售未經註冊藥劑製品採取行動，期間警方拘捕一名因涉嫌非法售賣未經註冊藥劑製品及第1部毒藥的29歲女子，署方呼籲已購買並使用上述產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。

署方指，在跟進一宗市民投訴時，發現有人透過社交媒體平台出售用作哮喘或舒緩疼痛的兩款未經註冊藥劑製品，有關產品以日文標籤，包裝上並沒有附印香港藥劑製品註冊編號。涉及用作哮喘用途的產品相信含有「妥洛特羅」(包裝上寫有sawai字樣，分為0.5mg、1mg及2mg三種)，而用於舒緩疼痛的產品相信含有「布洛芬」(包裝上寫有EVE QUICK字樣)。兩種成分均屬《藥劑業及毒藥條例》(第138章)下的第1部毒藥。

「妥洛特羅」屬支氣管擴張劑，其副作用包括心悸、心律不正、頭痛及震顫；「布洛芬」屬非類固醇消炎止痛藥，其副作用包括噁心、腸胃不適及胃潰瘍。含有上述成分的產品只應在註冊藥劑師監督下於藥房出售，或在醫生指示下使用。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000港元及監禁兩年。