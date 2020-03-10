行李箱藏逾百件山寨貨　兩男女經港珠澳大橋入境被拘

澳門執法部門繼本月初在各口岸接連查獲數宗關於電子產品、手袋、皮包及化妝品等物品的違法入口案件後，近日在港珠澳大橋澳門海關站再查獲兩宗疑涉侵權貨物的入口個案，合共查獲逾百件手袋及服飾，目前已依法對涉案人士作出起訴及進行調查。

鑑於近期查獲多宗利用行李箱偷運貨物入境的案件，出入境口岸的執法人員特別針對大型行李進行突擊關檢部署。上周六(7日)下午，港珠澳大橋澳門海關站執法人員透過X光機查檢，先後發現兩名入境人士的行李箱中藏有可疑物品，查獲懷疑假冒知名品牌的手袋、背包、衣服、鞋履及飾品等合共101件，按正貨價格計算，估計物品總值超過120萬澳門元。

涉案人分別為1名持香港簽證身份書男子及1名持菲律賓護照女子，分別聲稱有關貨物為代帶及送禮自用，由於2人均未能出示任何有效的申報文件。執法部門已根據《對外貿易法》之相關規定對2人作出起訴，一經判罰，可被科處1000至5萬澳門元罰款，被查獲的貨物亦會被充公。同時，經初步檢查，懷疑上述貨物為侵權產品，執法部門已即時開立侵權調查卷宗作進一步調查。