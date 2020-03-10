新冠肺炎料冬天再臨　沙士專家：超級電腦太遲出場

新冠肺炎疫情恐未有落幕之日，沙士襲港期間，在威爾斯親王醫院統領感染預防工作的新界東醫院聯網榮譽顧問醫生(質素及安全)雷兆輝慨嘆，新冠病毒不會在短期內消失，以後每個冬季都要戴口罩防疫或成新文化。他又指，警方的「超級電腦」太遲出場，錯失追蹤病毒傳播的時機。

雷兆輝憶述戰勝沙士一疫後，戰友已預告若冠狀病毒捲土重來，「呢個病毒一定會叻過我哋」，怎料不幸言中。他認為疫情可能沒完沒了，冬天會再度歸來，有必要思考如何與「呢隻好啃、好狡猾嘅新病毒共存」。他慨嘆，以後每個冬季或都需要戴口罩，惟全球口罩供應緊張，將觸發新戰爭，因此有必要設本地生產線，穩定供應。

疫情持續擴散，本港醫療系統會否不勝負荷？雷坦言，「今時今日嘅醫療系統係可以保住好多人過關，但唔係可以保到所有人過關」，尤其是年長人士，呼籲公眾要繼續戴口罩，以及出現病徵後，定必要與親友保持距離。他又指，現時百多個受染個案都是由群組傳播，認為警方的「超級電腦」太遲出動，未能及時追蹤源頭。

17年前的沙士一役，雷被委派督導預防感染的工作，惟當時院內醫護對冠狀病毒毫無認知，甚至連N95亦聞所未聞，在戰場的3個月裏，一步一步從洗手學起，到最後寫下100頁預防感染手冊，為今日應對新冠疫情打下基本功。他認為至今香港醫護仍然維持零感染毫不容易，更形容是「好難得嘅成就」，證明現時醫院的防疫措施有效。

不過雷坦言隨時準備好有醫護不幸染疫，認為醫管局必須高度關注，更應多落區，與前線醫護同行，重建互相，強調防疫是靠完善機制，而非「告密者」。