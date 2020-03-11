基層家庭乏資源　團體捐腦贈港生

不少學校在停課期間均採用電子學習，讓學生可在家學習。不過，有組織指，部分基層家庭因設備不足，令他們無法在家學習，造成「數碼鴻溝」的問題，故資助一千部手提電腦免費送予本港有需要的學生，確保他們能在學校採用電子學習時，有公平的學習機會。

「教育2.1大教育平台」昨日起向香港有需要學生捐贈一千部電腦。該組織執行董事戴希立表示，今次電腦捐贈計劃獲得一個基督徒家庭資助全部費用，並委託該組織全權負責，免費捐贈予有需要的學生。所有本地學校的中四或中五級學生如有需要，學校可代為申請，每校最多可申請十部。學校將負責跟進協助安裝軟件及其他技術上的需要，學校可於本月廿七日至四月十六日領取電腦。

另外，香港青年協會及香港小童群益會獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，及得到三個電訊供應商的支持，推出「在家學習網寬支援計劃」，向十萬名領取綜援、半額或全額書簿津貼計劃，以及半額或全額學生車船津貼的本地中小學生，提供兩個月的免費流動數據寬頻，以便他們在停課期間可網上學習。截至前日下午六時，青協已接獲逾一百八十間學校申請近三萬二千張流動數據Sim卡。