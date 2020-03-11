內地約8萬人確診新冠肺炎　逾6萬患者康復出院

新冠肺炎疫情延燒至國外，除了中國，全球已有逾110個國家及地區出現疫情，已有逾3.5萬人確診，近千人死；國家衞健委高級別專家組組長鍾南山日前曾表明，估計全球疫情至少延續至今年6月，病毒的防控重點將變成境外移入，呼籲防疫部門加強邊境檢測的措施。截至周三（11日）凌晨，內地確診個案約8萬宗、3,136人病亡，而康復出院的患者已突破6萬人。

曾是疫症重災區的湖北黃岡市，已連續7天沒有出現新增病例，疫情防控工作指揮部周二（10日）晚發布通告，指由周三起有序恢復正常醫療服務。市內的6間醫院可逐步開放普通疾病治療區，提供普通門診，以及經緩衝區篩查正常患者的住院診療。當局要求院方嚴格控制門診候診區域，執行「一人一診一室」，減少交叉感染的風險；而發熱者必須到定點發熱門診就診。

武漢市的武昌方艙醫院的最後一批49名患者在周二出艙，醫院在運行35天後，宣告正式休艙。至此，武漢悉數的方艙醫院全部休艙。