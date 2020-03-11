東方日報A1：DSE內地生　被迫逃疫監去考試

中學文憑試在新冠肺炎疫情下如期舉行，逾四十名內地考生前日經深圳灣口岸來港，但因他們簽證期只有十四日，被入境事務處拒絕入境，指他們入境後要坐十四日「疫監」，之後便要離境，達不到來港考試目的。有議員擔心，內地考生因此會等到臨考試才入境，待隔離時「越獄」赴考，造成傳播病毒風險，或會影響其他數以萬計的本地考生。

中學文憑試將如期於三月廿七日開考，首科舉行的筆試為視覺藝術科，而核心科目則會於三月三十日至四月七日舉行，今年考生有五萬二千多人。考生監護人李先生向本報稱，近日考生開始來港，準備自行隔離十四日後，以便在月底應考。他們一早向內地申請簽證，即使出示准考證，但只批最長逗留時間十四日的簽證，着考生來港後再向入境處申請延長逗留時間。

李先生續稱，一批考生前日下午到達深圳灣口岸，準備過關，但等候多時仍未獲放行。考生人數愈來愈多，到晚上共有逾四十人被拒入境，而昨日又有多名考生被拒入境，他又稱今年文憑試有數百名內地考生。

他昨致電考試及評核局求助，但對方表示只是舉辦考試，無能力處理入境事宜。李先生批評該局錢照收，但不理考生，每名考生都交了千多元考試費，而他們未能來港赴考，頓感徬徨和失望。對於如何協助內地考生，考評局接受查詢時稱，不評論入境事宜。

教育界議員葉建源稱，這是一個比較難以解決的問題，因為涉及入境問題，相信入境處未必會為內地考生而特別延長他們逗留時間，除非港府另有安排。他又擔心，其他內地考生見狀，會等到臨考試前才入境，在隔離期間離開酒店到試場考試，考評局也不得而知，到時便有傳播病毒風險。他坦言：「當局如何妥善安排，都幾頭痛！」

保安局回應指，由上月八日起，衞生署會向所有由內地抵港人士發出檢疫令，有關人士必須強制在家居或其他住所接受檢疫十四天，如抵港人士所持簽證或簽注的逗留期限，因有關人士抵港後必須接受強制檢疫而不足以讓有關人士進行原擬來港目的，他們將不會獲准入境。經諮詢相關政策局後，如有內地考生所持簽注的逗留期限為十四天，亦按上述安排處理。

教育局回應指，今年大約有三百多名以香港身份證以外的其他有效身份證明文件報名的考生，個別內地考生是否獲批准入境則取決於他們所持的旅遊證件以及當前的入境政策及相關規定，教育局及考評局無法評論，僅指除符合內地來港的檢疫要求外，考生須沒有任何發燒或急性呼吸道感染徵狀，才能到試場參加文憑試。