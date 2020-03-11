探射燈：北區選擇少　中產為子女捱貴租住名校區

香港生活指數高，樓價高企，中產亦大呻生活壓力沉重。有中產市民反映，為了安排子女在名校讀書，被迫居住在何文田、九龍塘等樓價及租金高昂的地區，生活成本大增。議員促請政府在粉嶺等新界地區，預留土地興建學校，讓中產人士可搬到生活成本較低的地區居住。

根據教育局數字，2019/20年幼稚園數目以九龍城區最多，非牟利及私立獨立幼稚園合共102間，而北區只有48間；小學數目同樣以九龍城區最多，官立、資助、直資、私立及國際學校合共有54間，北區只有28間；中學日校方面，九龍城成為繼沙田區後，第二多學校的分區，合共41間，北區則只有21間。

議員葛珮帆指，不時有中產家庭向其反映教育及生活指數高的問題，「啲家長想揀啲好學校，一係就捱貴租，一係就搬走，但啲小朋友要捱車程。」她認為，應在北區等地興建多所優質學校，減輕中產家庭生活成本，學童不用跨區上學。至於大學宿舍亦應增設，特別是在醫院附近，可建醫學院宿舍，方便醫科學生。

教育局發言人指，在現行的機制下，規劃署在制訂城市規劃圖則及規劃大型住宅發展區時，會根據《香港規劃標準與準則》載列的指引，按規劃人口和社區服務需要，預留土地作學校用途，並會在規劃過程中諮詢教育局。

截至2020年2月，全港共有24幅預留作學校的用地（包括小學、中學和特殊學校用途）已完成相關技術可行性研究，而發展時間表須視乎包括區議會的意見、技術工程進度及是否獲撥款等因素而定。

根據教育局提供的資料，九龍城區預留四幅建校用地，用作中學、小學及兩所特殊學校之用；觀塘區亦預留4幅建校用地，2幅作建中學、2幅則作建小學；北區則獲預留2幅建小學用途的用地。