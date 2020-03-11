探射燈：疫市乜都貴　基層愁生計

新冠肺炎肆虐，重創本港經濟，港人生活叫苦連天！經歷連月來的反修例風波，本港經濟元氣大傷，未幾又有疫症來襲，各行各業更是雪上加霜。但本港各樣消費持續高企，小市民面對高樓價、昂貴租金和交通費等重要生活開支的壓力，更隨時失業手停口停。關注團體和學者批評，政府紓困不足，令小市民生活水深火熱，促當局增加津貼和租金管制等措施，解市民燃眉之急。

疫情來勢洶洶，進一步拖垮本港經濟，小市民除擔心染病、搶不到防疫用品，還要苦苦支撐本港「乜都貴」的高昂生活開支，令一眾打工仔百上加斤。「特別呢個時候所有消費都要謹慎啲。」任職營養師的李小姐表示，雖然夫婦二人都有工作，但香港百物騰貴，生活負擔依然頗大，「因為我哋有3個小朋友，又供緊樓，使費其實好大，尤其係依家乜日用品、餸菜都搶到好唔合理，幾十蚊先一斤菜，我哋都要行多幾檔格價。」

基層市民生活更是捉襟見肘。「根本冇能力負擔出面租金。」年逾七旬的梁婆婆，與丈夫任清潔工，每月縱合共有萬多元薪金，亦難以負擔日常所需開支。現以每月約2000元租住深水埗約30平方呎的板間房，環境極為狹窄、惡劣，她同時要擔心任職地盤散工的兒子因經濟環境差而無工開，一旦業主不續租，更不知何去何從。

早前政府統計處公布，2019全年計，綜合消費物價指數較2018年同期平均上升2.9%，基本消費物價通脹率平均為3%。消費物價指數當中錄得按年升幅的類別為食品上升13.8%、雜項物品上3.4%、住屋上升3%、外出用膳上升2%和交通上升1.6%等。

本港樓價更是貴得驚人，國際調查機構發表報告早前亦指出，本港家庭難以負擔樓價的程度，已連續10年高踞全球首位。該報告指，本港樓價中位數為704萬元，對本港家庭入息中位數為33.8萬元比率，達20.8倍，即相當於不吃不喝20.8年才能置業。去年亦有銀行公布全球物價報告，香港更成為全球兩房單位租金最貴城市，月租平均高達約29000元。

就連出門搭車的交通費亦不斷攀升，加風四起。根據運輸署資料，政府去年底正處理九巴龍運、新巴城巴及新大嶼山巴士的加價申請，申請加幅達到8.5%至12%不等。綠色專線小巴路線方面，該署去年共接獲114條路線加價申請，其中7條已獲批。該署亦已批出2條渡輪的加價申請，仍有3宗申請正在處理。

香港社區組織協會社區組織幹事胡加沂批評，各項生活開支高昂，對劏房戶而言更是百上加斤，但政府對基層支援不足，以在職家庭津貼為例，申請人難以符合要求且手續繁複，促請政府提供租金津貼並恒常化，助基層紓困。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則指，本港樓價高、租金貴市民難以負擔，如有租金管制會較好。而本港交通費與深圳相比亦較高昂，因本港交通由私人公司管理，不論是港鐵車費或隧道費都甚昂貴，長遠應考慮回購隧道等措施，否則交通費都會日益上漲。他亦批評政府過往對市民紓困措施不足，不論是基層、中產或中小企，所推的措施例如公屋免租、減稅等，都只是象徵式的「少少好處」，實際幫助不大。而本港經濟主要靠金融、地產，長遠要令產業多元化，提高市民收入，才是治本方案。