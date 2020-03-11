網民熱話：元朗違泊遭「拆骨」　網民反嘲是報應？

違泊不止可能要食「牛肉乾」，停泊的車輛，亦可能慘遭「拆骨」？有網民在Facebook群組「馬路的事討論區」貼出一張照片，照片中一輛七人車涉嫌違例停泊街頭，不過其前輪車胎、車軨及煞車卡鉗全部「被消失」，相信是被人偷走。網民對車主遭遇大表同情，但亦忍不住戲謔稱：「拆一架，全部以後唔敢泊」」

有網民Lam Tam昨晨（10日）於元朗工業邨發現該輛七人車，並以「唔知車主幾時先發現」為題。從圖片可見，七人車疑違例泊在街頭，惟車輛前輪的車胎，車鈴及煞車卡鉗卻消失了，而後輪部分雖幸保不失，不過由於車身前後高低不平，車頭「包圍」貼着地下撐住車身，相信難以避免會刮花。

有經常在區內活動的網民看過圖片，揭發該輛七人車已在同一位置泊了一星期，懷疑因此得罪人，「淨係偷頭，似係報復多啲！」又有人笑言「拆骨」者技術高超，幾乎將前輪整套零件偷走，但認為至少可警惕其他違泊人士，「拆一架，全部以後唔敢泊」。不過亦有人同情車主，認為賊人「偷還偷，都攝番磚頭托起車頭呀」。

網民有話說：

Kenneth Cheung：叫做留番幾粒螺絲...

Ting Yeung：咁大仇口，仲要咁老土

Liu Ka Ping：畀磚頭頂住車身好啲喎，偷都有啲良心呀！

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