28天無新冠肺炎個案可逐步復課　許樹昌：場仗有排打

新冠肺炎疫情全球大爆發，港府昨日(10日)向意大利全國，及西班牙、法國、德國、日本等局部地區發出紅色外遊警示，又列明在周六(14日)凌晨零時，相關國家來港者須接受14日強制檢疫。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早(11日)在電台節目強調，新型肺炎短時間內不會走，形容「這場仗有排打」，市民要繼續做好個人衞生。

他指港府對歐洲多國及日本北海道等地發出紅色外遊警示，並要求強制檢疫，是穩妥和快捷的決定，並相信部分相關人士會在入住檢疫中心後發病，但不少人歐遊時會穿州過省，過關時當地海關未必會在有關人士的護照上蓋印，因此會出現漏洞，必須靠抵港人士如實申報，亦建議要在健康申報表上列明罰則。

被問到何時適合復課，他回應指以兩個潛伏期亦即28天計，都沒有本地個案就代表疫情受控，可考慮分階段復課，建議大學及中學首先復課，相隔14天後，小學及幼兒中心都可復課。

許續指，近期香港的確診個案都可以追溯到感染源頭，顯示目前的圍堵政策有效，不過疫情發展仍要視乎其他地方的情況，故要檢視一些無能力做病毒檢測的發展中國家，不能只監察有關國家向世界衞生組織呈報的個案數字，亦要留意相關輸出個案數字，同時觀察內地復工後，會否爆發第二波疫情。