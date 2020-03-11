商罪科搗開空頭支票詐騙集團　拘4男最細15歲

警方留意到近日有騙徒於網上平台接觸售賣貴價手錶的商店或商人，表示有意購買手錶，並以偽造銀行轉帳單據行騙，案件由商業罪案調查科跟進。

商業罪案調查科總督察胡妙儀表示，有騙徒早前在社交通訊軟件接洽3間鐘錶商店，表示有意購買總值110萬港元的名錶，以支票存入商戶的銀行戶口。因不是即時轉帳，商戶需要1至2天才能核實過數，而騙徒出示偽造銀行轉帳單據及稱會派職員領取貨物。警方根據有關情報展開深入調查，於前日(9日)即時採取拘捕行動，分別於尖沙咀及旺角拘捕4名詐騙集團骨幹成員。他們俱為本地男子，年齡由15至42歲，分別涉嫌「串謀詐騙」、「藏毒」及「管有工具可作吸食毒品用途」。據悉，4名被捕人士中，1人為學生，其餘3人無業，當中1人有黑幫背景，而15歲的疑犯，在案中負責前往店舖提取貨品。

案件中，涉事商店沒有財物損失，其後，探員在騙徒於紅磡租用一間酒店房間內搜查，檢獲一批偽造銀行轉帳單據、偽造身份證明文件副本、電腦、打印機及小量冰毒。初步調查相信，詐騙集團運作約數月，警方正追查涉案疑犯會否與其他同類案件有關連。