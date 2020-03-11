國泰空姐乘客齊中招機艙感染高危　專家倡減派餐防接觸

國泰航空同一班機內先後出現乘客確診及一名空姐初步確診新冠肺炎，引起機艙感染恐慌。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，空中服務員在航班內需要接觸客人，包括送餐及接觸不同用品，而病毒會停留一段時間，勢有感染風險。他指，戴口罩雖可防止感染，但空服員工作會遇到兩大感染風險，包括是前往疫區工作並在當地停留，另在機場內停留，由於機場多人聚集，空調未必理想，因而增加感染機會。

他形容，新冠肺炎防不勝防，事件屬職業健康範疇，航空公司身為僱主，有責任為空中服務員提供保障，包括削減空服員與乘客的交流及接觸，例如在短途機減少派發食物，長途機只派發樽裝水及簡便食品，同時亦應調整航班安排，減少前往疫區，避免讓員工暴露在疫情下，另要給予時間供員工進行防護措施，如消毒個人物品等。

他提醒市民要減少外遊，「唔好以為後生就天不怕地不怕」，即使外遊並非前往疫區，同樣有機會接觸由疫區外出的人士，人口流動頻繁，疫情恐因而加劇，又指航班雖然會在抵達後進行清潔，但座位等則難以仔細清潔。