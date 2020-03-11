68%港人失眠　有女士靠飲啤酒入睡終抑鬱

平均10個港人就有6.8個人失眠！本周五(13日)是世界睡眠日，有社企委託中文大學進行民意調查，於今年2月中電話訪問807名市民，發現近68%受訪者過去半年有失眠問題，當中逾60%人指曾受社會事件及新冠肺炎疫情而失眠。有精神科專科醫生指曾有市民因社會衝突及疫情求醫，呼籲市民保持良好睡眠衞生，並做一些放鬆練習等。

中大傳播與民意調查中心助理總幹事梁家權指出，調查亦發現受訪者的失眠原因有多個，除對社會事件及疫情的擔憂外，43%涉工作或學業壓力，28%涉健康問題，20%有家庭問題等。梁稱即使市民稱無失眠問題，個當中有約40%人睡眠時間仍少於6小時。

精神科專科醫生雷永昌引述世界衞生組織標準，難入睡、難維持睡眠狀態及睡眠質素欠佳均屬失眠徵狀，每星期至少發生3次並持續1個月，且對睡眠感困擾及影響日常生活即可診斷成失眠。他稱失眠有機會是抑鬱症等情緒病的病徵，亦可能會引起情緒病，嚴重失眠亦有機會帶來高血壓、抵抗力差及心血管病等病症，會降低日常判斷力，影響生活質素。

雷引述患者陳太情況，稱她與丈夫感情有問題，過去10年要飲啤酒才可入睡，產生抑鬱症及酒精依賴情況。雷又指近月亦有市民受社會事件及疫情困擾而求醫，該些市民大多有緊張傾向，事件對其產生壓力，心感不安而導致失眠。他呼籲有持續失眠症狀，甚至有抑鬱症狀的市民向醫生求醫，若間中有失眠狀況，可進行放鬆呼吸練習，壓力大可做簡單散步，勿用玩手機去助睡眠。他特別指出，近日因疫情減少與朋友飯敍，提醒市民勿與人斷聯絡，因社交有助改善心情。