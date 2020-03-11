殉職高級關員黎志恒出殯　遺體葬浩園表英勇

香港海關一艘淺水巡邏艇於今年1月在沙洲海面追截走私船發生意外，2男1女關員殉職。殉職的關員黃焯梆及高級關員吳詠敏早前已先後舉殯。海關今早(11日)為最後一名出殯的高級關員黎志恒舉行最高榮譽喪禮，海關關長鄧以海亦到場送別，其遺體會安葬在和合石浩園，以表其英勇行為。

上午約9時30分，靈堂首先舉行傳統悼念儀式。至11時，殯儀館外有列隊奏哀樂，而黎的靈柩則蓋上區旗，並由同袍扶靈移送上靈車，車輛離開時，多名海關人員在殯儀館外列隊致敬。

靈車約於上午11時30分抵達昂船洲昂船路政府船塢H座海關船隊基地，其同袍將在基地向黎志恒致最後敬禮。約下午1時抵達和合石「浩園」安葬。

事件發在1月21日晚上約9時，一艘海關淺水巡邏艇在屯門龍鼓灘對出沙洲海面，發現一艘載滿多箱凍肉的長形鐵船，尾隨有一艘快艇。關員懷疑有人正進行走私活動，遂展開追截，其間發生碰撞後翻轉，造成3名關員殉職。同樣殉職黃焯梆及吳詠敏，已先後於上月24日及本月5日以最高榮譽喪禮舉殯，遺體亦已安葬浩園。