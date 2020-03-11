珍寶海鮮舫停業　擬交還並清拆接駁碼頭前用地

新冠肺炎疫情影響下，連開業約44年、屬香港著名旅遊地標之一的香港仔珍寶海鮮舫(珍寶王國)亦難敵疫情，於上周二(3日)暫停營業，目前仍未有交代去向。據悉海鮮舫大股東新濠國際正就接駁海鮮舫的深灣碼頭前用地，向政府申請歸還。而據租約規定，交還用地後將會把相關休憩設施，如公園及椅子等清拆及還原。有地區人士不滿安排，擔心歷史會被清拆，要求當局保留原址。東網正向新濠國際及地政署查詢。

南區區議員徐遠華向東網記者透露，收到消息指海鮮舫大股東新濠國際正就接駁海鮮舫的深灣碼頭前用地向政府申請歸還。他上周曾向地政署查詢並證實消息，而根據租約規定，交還用地後將會清拆相關設施，以還原土地。

徐指出，作為海鮮舫進出通道的深灣碼頭前用地，一直以短期租約形式租借的，種植樹木茂盛並加設不少椅子，成了一個公園，早已成為地區的休憩空間，不少居民即使不到海鮮舫也會到此碼頭休憩，該碼頭早已成爲居民集體回憶，若清拆後圍封，將會令市民失去了休憩空間，建議政府保留公園，交由康樂及文化事務署管理，及後可加設牌匾等設施，讓市民緬懷海鮮舫的輝煌歷史。