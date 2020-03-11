國泰純利跌28%料上半年勁蝕　或大幅削5月航班保命

國泰指會繼續監察和配合市場需求，有可能大幅削減5月份的可載客量及航班。

隨着香港經濟步入衰退，集團的經營環境變得極其嚴峻，因此一般較上半年為佳的下半年業績跌幅遠超預期。集團去年下半年錄得應佔溢利3.44億元，而2019年上半年及2018年下半年則分別錄得應佔溢利13.47億及26.08億元。

國泰航空及國泰港龍航空於去年下半年錄得應佔虧損4.34億元，而2019年上半年及2018年下半年則分別錄得應佔溢利6.75億及12.53億元。

去年的客運收益為721.68億元，按年減少1.3%。貨運收益為211.54億元，按年減少14.2%。運載率下降1.8個百分點至82.3%。收益率下跌3.9%至53.6仙，反映美元強勢、競爭激烈及去年下半年因香港社會事件導致客運量下跌。

去年的貨運收益為211.54億元，按年減少14.2%。以貨運收入噸千米計算的可載貨量減少6.7%，而可用貨運噸千米量減少0.3%，因此運載率下跌4.4個百分點至64.4%，收益率下跌7.9%至1.87元，反映美元強勢及中美貿易摩擦導致貨運需求轉弱。

期內，燃油成本總額297.11億元，燃油對沖虧損1.01億元，燃油成本298.12億元。

集團於去年7月完成收購香港快運，在預期取得少量溢利下，香港快運於收購後期間錄得除稅後虧損2.46億元。受香港社會事件影響，該公司往來亞洲的航班需求下降。

公司指出，新冠肺炎疫情於今年1月爆發，導致營運環境充滿挑戰，將對集團的財務表現及流動資金狀況造成不利影響。面對旅遊需求大幅下跌，集團已實施多項短期措施，包括大幅削減以可用座位千米計算的可載客量，2月的減幅約為30%，3及4月的減幅約為65%，同期削減的航班分別約為65及75%。公司會繼續監察和配合市場需求，有可能再大幅削減5月份的可載客量及航班。

於2月底的乘客運載率跌至約5成，按年比較的收益率亦大幅下降。現時難以預測情況何時會有改善，但預計集團於今年上半年將錄得重大虧損。集團於2019年12月31日可動用的無限制用途流動資金為200億元。

展望今年，國泰於去年下半年受到香港社會事件的影響，在已減少冬季航班可運載量的情況下，預計今年上半年財政上將面對極大的挑戰。新冠肺炎疫情帶來重大的負面影響，令情況雪上加霜。目前公司難以預料情況何時會有所改善。面對旅遊需求大幅下跌，集團已實施多項短期措施，包括大幅減少可載客量。儘管推出有關措施，預期今年上半年將錄得重大虧損。

另外，預計今年的客運業務將嚴重受壓，貨運業務亦繼續面對不少挑戰。預期今年美元將持續強勢，加上競爭激烈(尤其是長途航線的經濟客艙)，將使收益率繼續嚴重受壓。