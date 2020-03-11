運房局放寬小巴長度　規定價錢須寫「$」花碼或絕迹

運輸及房屋局今(11日)向立法會交通事務委員會提交文件，指為配合政府進一步推行環保及無障礙交通政策，經研究後，政府建議小型巴士長度限制由現時7米放寬至7.5米，同時建議小巴最高重量限制由5.5公噸放寬至8.5公噸。另又建議放寬小巴卷軸指示器的背景顔色規定，讓公共小巴營運商可靈活選擇現行規定的其中一種背景顔色，即深藍色、綠色、黃色或紅色底及白字。

運房局表示，仔細研究現行法例規定及市面上供應的小型巴士型號後，放寬小巴長度一方面能將更多較高環保效益及提供無障礙設施的小型巴士型號引入香港，另一方面以公眾利益為前提，繼續透過增加符合香港法例的小巴型號，推動供應市場的良性競爭。該局指7.5米小巴可於香港大部分公用道路行駛，運輸署已檢視相關路段，並在相關地點展開可行的改善工程，但由於個別地點因現場環境等限制，署方會在有關地點作出交通指示，並會因應個別路線的營運作出相應安排。

該局稱，鑒於市面上的小巴車身長度增加，其重量亦會相應增加，而政府一直鼓勵業界使用電動小巴，惟該類小巴重量亦因為配置電池而較一般小巴為重，超過最高重量限制的規定，以往運輸署會酌情處理有關情況，故今次一併建議放寬重量限制至8.5公噸，使香港法例標準可容許車身較長的小巴及電動小巴。

此外，根據現行規例，公共小巴所顯示車費的字牌必須以白底紅色英文字母及中文字顯示車費，惟政府認為現時法例對車費牌的語言及顔色限制已不合時宜，故建議修訂現時對公共小巴車費牌的語言要求，使車費必須以「$」符號及阿拉伯數字清晰地展示，並去除其顔色要求。