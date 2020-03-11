網民熱話：自私式落貨？　貨Van尾門揩車頭

跟車太貼固然容易發生意外，泊車太貼亦屬不智。近日有網民在網上貼出一張照片，照片中一名客貨車司機揭起尾門準備落貨時，由於與尾隨停泊的七人車極為貼近，司機索性將車門貼住七人車車頭，網民擔心七人車會被揩花，更分分鐘「冇仇報」。

網民Ho Chi Law‎將照片上載於「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」照片，並以「遇着呢啲ｘ街，架車花咗真係冇仇報」為題。照片所見，現場是土瓜灣新山道，兩部包括客貨車及黑色七人車一前一後停泊，而客貨車司機則站在已揭起尾門的車尾，相信準備落貨，不過由於兩車距離極近，尾門未能完全揭起，結果呈45度角貼着七人車車頭上。

雖然未知七人車是否有被刮花，不過網民就直指客貨車司機行為自私，「揸車出街唔好搞到人哋架車，好應該吖！咁基本都做唔到，唔係低等係乜嘢？」「有將心比己就唔會做岀此等行為啦」，不過亦有人指照片並未顯示七人車已被刮花，「掂到同整花係兩件事，重點係唔刮花就得啦！」

網民有話說

Leo Chan：大家都是違泊，不要分那麼細

黃智聰：重點係掂下會花？

Hin Lok Forest Ma：如果後車咁啱有花，又唔係你整到，人哋咪多個懷疑你嘅機會

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