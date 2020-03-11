泰籍商人登機前自揭藏「玩具槍」　判罰款1.5萬

四旬泰籍找換店東主，本年初由泰國來港公幹後，打算回國時向航空櫃枱職員自揭帶有一支「玩具槍」，職員聽罷後報警。泰籍東主事後被捕，今(11日)於沙田法院承認一項無牌管有槍械罪，被判罰款1.5萬港元。

被告WISITPHANITCHAKAM WASIT(40歲)，裁判官關注涉案槍枝是否真槍及能否發射子彈，控方表示該槍枝類似信號槍，可發射能夠裝填在內的物品，但與普通手槍不同，辯方則澄清該槍枝有部分功能是不能使用的，並不能發射子彈。

辯方求情指被告有良好背景，一時愚蠢犯案，並因此事需留港數月，他明白無知並非犯事藉口，現希望盡快返回泰國。裁判官判刑時考慮到被告不曾犯事，亦是主動申報帶有涉案槍枝，而槍枝不能發射子彈，被告亦已曾受羈押等，判被告罰款。

案情指被告1月3日早上乘搭國泰航班，由曼谷飛抵香港公幹，當晚到機場打算離境時，向櫃枱職員表示帶有一枝玩具槍，職員聞言報警。警方到場檢驗後拘捕被告，被告保持緘默。槍枝經檢驗後，乃一枝會發出聲響、光線等的信號槍。