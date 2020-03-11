上月零内地團入境　印花稅按年暴跌80%

新冠肺炎疫情全球大爆發，多國相互發出入境强制檢疫令，旅遊業瀕臨崩潰。旅遊業議會今日(11日)公布最新外遊及入境遊數字，顯示上月外遊市場的印花稅總金額按年大跌80%，而上月內地入境團更為零！

旅議會最新數字顯示，上月香港旅行社存入印花帳戶的總金額(俗稱印花稅)僅爲33.6萬港元，較去年同期的182萬港元，斷崖式大跌80%。而機場銷售方面，上月發出的機票數量也只有42.8萬張，按年跌44%。

入境市場方面跌幅同樣劇烈，自從上月初內地暫停受理、審批、簽發內地居民赴港澳旅遊簽注，當中包括團隊旅遊、個人旅遊及深圳「一周一行」後，香港上月的內地入境團跌為零！而1月的內地入境團也僅爲317團，1月及2月按年共跌97%，涉及的內地入境團訪港旅客人數也只有8000多人，按年同期跌97.2%。

至於1月整體訪港旅客為320萬人次，按年跌52.7%，其中跌幅最高的地區為南韓，南韓訪港旅客為3.5萬人次，按年跌77.7%；其次為日本，按年跌62.2%，內地旅客則按年跌50%，僅有253萬人次。