防疫基金未惠及美容補習行業　議員促推緊急失業援助金

在反修例風波及新冠肺炎疫情雙重夾擊下，香港經濟持續下行，政府早前推出涉及300億港元的「防疫抗疫基金」，但有許多受影響行業和從業員指未能受惠。工聯會多名議員今日(11日)約見政務司司長張建宗，建議當局擴大防疫基金的受眾。

議員黃國健指，新冠肺炎疫情至今仍未完結，但影響已陸續浮現，加上過去兩日環球經濟波動，擔心打工仔未來會被裁員，建議政府考慮推出緊急失業援助金，以應對疫情對他們的衝擊。他指，雖然政府早前推出多項紓困及救市措施，但仍有許多市民和行業未能受惠，需要「執漏」。

工聯會指出，政府早前針對部分受影響行業推出的措施有不足之處，如保安業和旅遊業的措施中有盲點，部分服務行業未能受惠，包括美容和補習行業等，促請政府擴大基金受眾。黃國健亦指，關注未住滿7年的非永久性居民未能申領預算案提出派發的1萬港元，期望政府早日交代以關愛基金「補漏」的細節。

此外，議員陸頌雄關注政府接載仍滯留湖北省的港人回港問題，指許多身處武漢市以外的港人未能乘搭第一批包機回港，促請政府盡快交代第二批包機的詳情。另一議員何啟明則關注兒童口罩供應問題，指學童預計於4月中將會全面復課，擔心全球供應緊絀及各國限制出口下，香港學生未必能夠有足夠口罩，促請政府未雨綢繆，及早處理。