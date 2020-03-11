港龍客機撼拖車　調查指地勤未確認設置斷開連接拖杆

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，其全資附屬公司國泰港龍於今年1月24日發生客機撼拖車意外，民航意外調查機構今(11日)發表該宗嚴重事故的初步調查報告。

事發於1月24日下午4時45分，涉及註冊編號B-HLT的港龍空中巴士A330-343飛機，由香港前往台灣高雄。報告指，客機於停機位被一台牽引車推後至滑行道上，期間機組人員按序啟動了兩個引擎，當飛機處於滑行道線並對着另一個停機位時，地勤人員在未確認飛機停車制動器已使用及沒有放置前起落架輪擋下，斷開拖杆與飛機的連接。

由於兩個引擎都處於怠速狀態，飛機因此緩慢向前移動，並與牽引車的左側碰撞，令前起落架受損。事故中，機組人員、乘客和地面人員沒有受傷。

民航意外調查機構發言人表示，機構正詳細分析收集到的數據和訊息，以確定事故發生的情況及因由，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向，預計本宗嚴重事故調查需時12個月。