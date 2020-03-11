憂停課影響學習進度　70%家長同意縮短暑假

新冠肺炎疫情嚴峻，中小學復課無期。有議員與調查機構合作研究家長對學校停課和復課的安排，並以電話訪問1548名家長的意見，顯示近70%受訪家長表示擔心或十分擔心子女的學習進度受停課影響，70%受訪家長傾向同意縮短暑假。

在不同組別當中，有75%中學生的家長表示擔心子女學習進度，比例屬最高，其次是小學組別，佔65%。至於復課安排，逾半受訪者認為疫情控制情況是復課前應優先考慮的條件，21%受訪者認為是學校的防疫措施，15%受訪者認為是供應學童口罩必須足夠。

議員陳凱欣認為，問卷結果反映適齡學童的家長或因子女長時間停課而面臨兩難，一方面擔心子女學業受停課影響，另一方面又擔心復課會令子女暴露於感染風險之中。陳指教育局對暑假需否縮短或補課追回學習進度等安排，並未有清晰指引，認為當局應盡早諮詢學校及教育界人士，盡早公布詳情。

上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，理解家長在學童停課期間面對的壓力，雙職基層家庭未必能夠留家照顧子女，亦因擔心子女的情緒或令壓力倍增；部分基層家長則因家中有多名停課學童而被迫停工，增加家庭經濟壓力。