許留山再有分店被追欠租　債權人入稟申請清盤

近日有多間分店被追租的連鎖甜品店許留山，遭債權人Kuen Kee Trading Company Limited入稟高等法院申請清盤。根據司法機構網站顯示，有關清盤申請已排期於今年6月3日聆訊。

此外，許留山位於藍田匯景花園商場的分店亦被指拖欠5個月租金，遭業主Bansque Limited入稟高院追討19.5萬港元及要求交出舖位。

入稟狀指，原告Bansque Limited去年7月與許留山簽訂租約，將涉事的藍田匯景花園舖位租予被告許留山有限公司，租約為期3年，每月租金8.5萬港元，原告後來同意，去年7月1日至12月31日的月租減至6.5萬港元。但原告指，被告自去年10月開始拖欠租金，即使原告的律師於今年2月去信要求被告償還所欠的5個月租金，即共36.5萬港元，但被告仍未有還款，扣除被告已繳付的17萬港元保證金，被告尚欠原告19.5萬港元。由於被告未能履行租約，原告決定終止租金及收回舖位。

據報道，同一業主Bansque Limited去年11月已入稟高院，指稱許留山在簽約的第1個月已沒交租，遂向許留山追討欠款逾34萬港元，並要求收回舖位。