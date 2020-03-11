政Whats噏：靠嚇估疫情不可取　梁栢賢籲專家估錯要認

話說醫院管理局前行政總裁梁栢賢(PY)早前打破沉默，喺Facebook呼籲專家同行對抗疫嘅批評唔好太政治化，否則引火自焚，相隔唔夠一個禮拜，佢再度喺Fb貼文話唔少專家評估疫情，但估錯就要認，向市民交代，再錯就「退估」。連續兩次發聲，睇嚟佢係動真火嘞！

PY今日喺Fb兩度貼文，先後話有好多專家都不斷評估疫情，錯咗又唔需要負責，一句「疫情瞬息萬變」就可以解説。佢話其實疫情真係會變得好快，估錯就要認，要向市民交代，如果估錯再估錯，就應該「退估」，單靠用一啲嚇人的數字換取sound bite，呢種做法唔可取。相隔幾個鐘頭之後，佢再貼文話「疫情仍然嚴峻，請勿鬆懈！」

個Post出咗街之後，惹起網友熱議。有網友留言：「保守估計遠勝『假大空』！」另有網友話「人到無求品自高！唔介意大哥隱身，敬佩敢言發聲」，但有網友話「人到無求膽自大」，亦有網友話「人嚇人係冇藥醫」。

新冠肺炎全球爆發，有個別嘅國家確診數字大幅上升，急謀對策，香港嘅確診個案亦有增加，有個別專家評估疫情可能唔會完，另有專家話可能要持續兩至三年。眾說紛紜，人心慌亂，到底邊個先啱呢？PY應該係察覺到呢個情況，所以都抵唔住頸要出聲嗌停，唔好斷估。