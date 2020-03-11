財會通過工程儲備金撥款　郭榮鏗斥陳健波「奴才」被逐

立法會財務委員會今午(11日)召開會議，繼續審議合共逾萬個小型工程的基本工程儲備基金撥款，涉款逾223億港元。議員陳志全在會上提出中止待續，在討論期間，多名民主派議員發言批評財務委員會主席陳健波的處事手法，其中議員郭榮鏗直指陳健波是奴才，「我鬧你奴才便宜咗你」，其後被趕出會議室，但他拒絕離開，會議一度暫停5分鐘。基本工程儲備基金議案在36票贊成，23票反對下獲通過。

在討論中止待續期間，議員許智峯曾指陳健波為奴才，其後被陳要求收回言論。之後郭榮鏗發言時指，陳健波如不想被批評，則不應出任主席，「做得主席預咗畀人批評」，更指「陳健波你直情係奴才」。陳曾要求郭收回言論，但郭表明不會收回，因此陳健波指郭行為不檢點而趕出會議室。

議員陳志全批評，參與會議的政府官員態度差，不單止遲交文件，甚至以「擠牙膏式」來回應議員質詢。他又提到，政府早前曾指現時正全力抗疫，短期內不會回應其他工作，認為財委會亦不應審議其他撥款建議，因此提出中止待續。

民主派議員支持中止待續，議員胡志偉批評政府視民意為無物，在撥款建議上未有針對民意而調整項目申請，令社會再出現情緒反彈。惟屬於建制派的議員周浩鼎認為，工程項目全部與民生相關，近日因疫情影響，全港已達至水深火熱的程度，而且議案已花11小時審議，如議員查詢其他事項應另覓場合處理。

另外在會議審議中止待續前，多名民主派議員在會上提到一名交通警在昂船洲大橋上駕駛時舉起雙手的影片，質疑是違反交通規則。警務處總警司(策劃及發展)李雅麗回應指，涉事警員當時是根據專業判斷發出手號，而且外國亦有案例。她又指，而根據道路交通條例第374章，道路使用者守則並沒有駕駛人士駕駛電單車時控制手柄的訂明和特定規定。