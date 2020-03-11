檢控欠薪案按年增62%　勞工處去年發836張傳票

僱主欠薪令員工有汗出無糧出，檢控次數增加！勞工處提交到立法會的文件顯示，去年就違反《僱傭條例》蓄意欠薪而被定罪，發出傳票達836張，較前年的513張大增62%，涉及公司董事或負責人員被定罪傳票約272張，最高罰款為38.5萬港元，亦有5名公司董事被判處監禁7天至10個星期，獲緩刑18至24個月。

勞工處指，裁決反映拖欠工資的嚴重程度，強調僱主不能以有限公司的名義逃避支付工資的法律責任。文件顯示，由於拖欠工資，有1名僱主及1名公司董事分別被判處40小時及240小時社會服務令。去年涉及違反條例的假期規定，被定罪的傳票數目亦達269張。

另外，沒有理會及故意拖欠勞資審裁處及小額薪酬索償仲裁處裁斷款項的個案，去年勞工處發出被定罪的傳票約186張，較前年161張增加，有3名公司董事被判處入獄7天至2個月，獲緩刑24個月，另有2名公司董事分別被判處60小時及240小時社會服務令。

勞工處去年對全港職業介紹所巡查2043次，檢控當中10間職業介紹所，有6間涉及濫收求職者佣金或無牌經營而被定罪。該處亦撤銷或拒絕發出或續發13間職業介紹所的牌照。