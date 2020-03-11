中國公民不滿需再投資續港居民身份　高院裁定勝訴

一名於2013年參加「資本投資者入境計劃」申請成為香港居民的中國公民，按計劃規定投資逾1000萬港元於股票市場，但因他所投資的公司其後遭港交所取消上市地位，更被頒令解散，投資化為烏有。該名中國公民去年初申請延續香港居民身份，但入境事務處以他無投資資產為由，要求再投資600多萬港元才可續期居留，他認為入境處要求違反入境計劃的條文及不合理，早前入稟高院申請司法覆核。

高院原訟庭早前舉行聆訊後，法官延至今天(11日)頒布書面判詞，裁定司法覆核申請人何偉(譯音)勝訴，入境處的再投資要求無效及屬不合理與不合法。法官並頒發臨時命令，由入境處一方向申請人支付訴訟費。

法官在判詞認同申請人的論點，指申請人購入的百齡國際股票，在它被除牌後已無價值。入境處堅持以申請人所持的股份，在停牌當日值600多萬港元作計算，而要申請人再投資同等價值，是犯了事實錯誤及錯誤地行使酌情權。雖然法官撤銷了入境處的決定，不過法官強調，是否批准申請人及其家人延期居留，或要申請人達成甚麼條件才可獲延期，最終決定權在入境處，而法庭只是裁定，要申請人再投資600萬港元的條件並不合理。