資料庫：至少42公僕被捕31人被停職　消防處佔11人

公僕知法犯法參與反修例暴亂，至少有42名公務員因牽涉非法公眾活動被捕，當中31人被停職。據了解，近6成被捕公務員為紀律部隊人員，消防處佔最多，共有11人被捕。

公務員事務局年初表示，有41名公務員因牽涉非法公眾活動而被捕。連同今日(11日)提堂的炸彈案其中一名被告，為入境事務處智能身份證中心登記主任，即至少有42名公務員被捕。由於不少被捕後獲保釋的人士沒有通知部門，故相信公務員被捕人數不止此數。

據了解，被捕人數居榜首的消防處有11人涉案，其次是食物環境衞生署及水務署各3人，路政署有2人，其餘部門包括郵政署、社會福利署、司法機構、地政總署、環境保護署、運輸署、房屋署、機電工程署、康樂及文化事務署、政務司司長辦公室、入境事務處均榜上有名，各有1人被捕。

公務員事務局當時稱，過去數月因違法而被捕的公務員人數佔整體公務員極少數，整體而言，公務員團隊仍是堅守法治、盡忠職守，社會不會因極少數個別情況而抹殺公務員盡忠職守。政府已多番告誡公務員切勿參與非法活動，公務員如干犯刑事罪行，除受法律制裁外，政府必定按既定機制對他們採取法律行動。

有議員及學者批評被捕人士一邊領公帑，另一邊與政府對着幹，吃裏扒外，行為可恥，認為違法公務員應被解僱，且永不錄用，廉政公署亦要調查有否公務員收受利益，通風報信，稱政府及保安局責無旁貸。