九巴車廂增設橫趟式通風口　加強車廂自然風流通

新冠肺炎疫情持續，公共交通工具成為其中一個最有可能的病菌溫床，不少市民都關注巴士車廂空氣問題。為增強車廂空氣流通，九龍巴士今(11日)舉行簡介會指，將改裝雙層巴士部分車窗，加強自然風流通，減低疾病傳播的風險。

九巴代表指，將在巴士上層及下層共四個位置的玻璃窗上方，增設橫趟式通風口，並展示兩款已完成改裝的巴士，包括富豪巴士B9TL(Volvo B9TL)和亞歷山大丹尼士E500 Trident(ADL E500 Trident)， 並指最快兩架81號巴士在明天投入服務。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪指每輛巴士由安裝至檢測約需數天，並將在最遲半年內為超過200部巴士的改裝工程，並會視乎乘客反應決定進一步行動，又稱會先為承載乘客流量較多的巴士安裝通風口，但當疫情完結，通風口將會關閉。

他續指，留意到有乘客反映候車時間較長，並承諾確保乘客均能在繁忙時段上車，亦不會出現乘客比以往繁忙時段候車時間等待多過5分鐘的情況，同時在個別時段增加較以往頻密的班次，如新界西北至九龍東的路線等。