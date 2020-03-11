港府籲勿外遊旅社雪上加霜　業界冀增加補助止血

新冠肺炎疫情重創本地經濟，旅遊業首當其衝。港府昨(10日)呼籲市民如非必要不要外遊，香港旅行社東主今(11日)指，該呼籲嚴重打擊本已衰弱的旅遊業，現時復活節的外遊旺季已「落空」，加上旅遊業牽涉的僱員數量龐大，要求港府給予更多補助。

協會指，若港人不願外遊，會影響航空飛往兩地的數量，屆時外國遊客數目會更少，協會又透露有外傭指因本地入境菲律賓需隔離，故寧願不回鄉。

協會會長葉慶寧指，港府早前發放的8萬港元補助只是杯水車薪，呼籲立即推出第二輪紓困措施，又希望業主能減租及銀行放寛現金周轉限制，又認為目前的情況等同要旅行社結業，員工都要上班處理退票工作，他又認為港府儲備豐厚，應主動幫助業界，加上旅遊業對本地經濟十分重要，因可帶動飲食及交通等行業，故十分需要港府援助。

港府在1993年成立旅遊業賠償基金保障消費者，當旅行社結業時，外遊旅客則可申領賠償，但在2009年已停止向業界徵費，葉建議港府修例後在該基金7億港元的儲備中，動用其中3億港元補貼本地旅行社，希望可以將「流血」變「滴血」。