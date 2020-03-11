開支較預算便宜　橫洲工程較估價下調5.9億元

立法會財務委員會今午(11日)審議元朗橫洲公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程，涉款逾18億港元，比原先估價下調約5.9億萬港元，預計工程在2023年完成。政府當局解釋指，相關項目於去年進行招標，在收回標書後發現工程開支較預算便宜，認為不需要預留過多撥款，因此下調金額。

議員尹兆堅表示，過去政府工程價格只有高沒有低，認為此現象奇怪，又指希望現象能持續，可節省「社會荷包」；議員盧偉國則指，該工程現時造價遠低於原先估價，反映工程業界現時經營環境十分慘淡，猜想業界是「蝕住做都好多無得做」。

另運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，當局已就橫洲公屋發展第二、三期的土地平整進行研究，會盡快於今年開展土地用途改劃和諮詢工作。

地政總署總產業測量師趙莉莉表示，逾240戶橫洲居民須搬遷，當中有68%符合安置及核准特惠補償，有9成已上樓；另有67戶主要是公屋住戶或有私人物業，屬不符合上樓和領取特惠津貼的資格，但仍可領取經優化的搬遷津貼。

在會議召開期間，有旁聽人士在公眾席上大叫「官商鄉黑」等口號抗議，其後被財委會副主席陳振英要求離開公眾席。