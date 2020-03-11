修例風波：區議員姚鈞豪和連桷璋　四日內兩度被捕

大埔區議員姚鈞豪和連桷璋被警方被捕。警方表示，有組織罪案及三合會調查科人員於本月8日凌晨時分到大埔廣福邨一單位採取拘捕行動，期間有大批人士在單位外聚集，並於警方在單位內調查及押解被捕人離場時阻撓警員執行職務。新界北總區重案組人員經調查後，今日（11日）下午在大埔拘捕一名姓姚(22歲)及一名姓連(30歲)本地男子，涉嫌「串謀阻礙警務人員執行職務」，帶署扣查。

姚鈞豪和連桷璋的Facebook專頁今日分別發貼文指遭警方拘捕。姚表示，今午3時45分，在大埔中心被兩個新界北重案組人員帶往大埔警署助查。而連桷璋則表示，今午近3時，於寶湖被數名便衣警帶走。

警方本月8日就3宗炸彈爆炸案突擊搜查22個地點，合共拘捕17名人，其中一男居於大埔廣福邨廣禮樓。警方行動期間，姚鈞豪及連桷璋曾到現場，並要求了解被捕人士情況和確認警員身份。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華於周一的記者會曾提及有關事件，他表示，當時有自稱區議員人士拍門要求入內，其後又有人打破火警鐘，並逐層樓按電梯等，可能牽涉阻差辦公。

姚鈞豪和連桷璋兩人於周日（8日）時，曾參與大埔肺炎診所的遊行，期間兩人涉嫌非法集結被捕。