新冠肺炎疫情全球擴散　本地旅社取消3月歐洲或埃及團

新冠肺炎持續肆虐全球，港府相繼對多個歐洲國家及地區發出紅色外遊警示，並對從上述國家及地工品入境人士實施14日強制隔離檢疫，加上有多宗新確診個案涉及埃及等地，嚴重打擊本地旅遊業。多間本地旅行社今(11日)紛紛宣布取消歐洲或埃及團，預計至少約27個旅行團備受影響。

鑑於港府日前宣布對法國、德國、西班牙及日本部分地區發出紅色外遊警示，並對意大利的紅色外遊警示範圍擴展至全國。EGL東瀛遊宣布，取消明日(12日)至本月31日期間涉及港府已發出紅色外遊警示之歐洲地區的旅行團，合共15團，約350名顧客受影響。該旅行社已陸續通知受影響客人，已報名者可以選擇轉團、保留團費半年或扣除手續費後全數退款。

縱橫遊表示，由今日起至本月31日，包括東歐、西歐、西班牙、葡萄牙、俄羅斯及北歐等歐洲團，都會取消，涉及10多團，料近300名旅客受影響。

永安旅遊決定取消由今日至本月31日期間出發之歐洲線旅行團，但英國及北歐行程除外。另外，為保障顧客及員工的健康，決定取消上述期間出發之所有埃及旅行團。受影響顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費半個月，或扣除手續費後退回團費。

至於新華旅遊，則表示會取消直至本月底的兩個埃及團。