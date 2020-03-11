3批糖尿病藥片或含雜質需回收　曾供應私家醫生藥房

因含有雜質而需回收的一批Metformin-Teva藥片。

因相關產品可能含有雜質，衞生署今(11日)同意持牌批發商全球藥業有限公司，從市面回收一款名為Metformin-Teva500毫克藥片(香港註冊編號：HK-60334)的16532717、16532817及16532917批次產品。署方表示，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收，並呼籲正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

署方早前接獲該批發商通知，指製造商根據實驗室測試懷疑上述產品可能含有雜質N－亞硝基二甲胺。署方抽取該產品樣本進行檢驗後，政府化驗所的檢驗結果證實該樣本含有N－亞硝基二甲胺。作為預防措施，批發商自願回收上述所有批次的產品。

基於實驗室測試，N－亞硝基二甲胺被列為可能令人類患癌的物質，而海外藥物監管機構正評估某些藥品，包括甲福明產品，被發現含有上述雜質對藥品安全性的影響。衞生署會密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。

上述產品為用於治療糖尿病的處方藥物，並含有甲福明。根據批發商的資料，受影響產品曾供應予本地私家醫生及藥房。