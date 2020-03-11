命仔要緊！憂機艙播毒人人自危　旅客唔敢機上如廁

衞生署衞生防護中心今(11日)表示，本地有埃及旅行團連同領隊在內，全團9人確診或初步確診新冠肺炎，惟上述人員均曾乘搭長途機，令人憂慮飛機播毒問題。香港國際機場今日(11日)有數以十計的航班被取消，人流疏落、場面冷清。有將離港的旅客都直言對航程感憂慮，「(登機後)郁都唔會郁，連廁所都唔會去」，亦有人無奈表示「唔驚得咁多」，只能做好個人衞生，減低感染風險。

今午飛往加拿大的何先生表示，「都唔驚得咁多」，自己會勤洗手、戴口罩，相信被傳染的風險不高。同日出發前往澳洲繼續學業的黎先生則稱，非常擔心飛機上病毒傳播的可能性，因此看見有關埃及團全團感染的報道後，立即購買了4對手套、6個口罩，準備在機上更換，又指如果澳洲出現大型社區爆發，會即時回港，「命仔要緊」。

從荷蘭回港的張小姐表示，擔心疫情會日益加劇，在機上有載口罩，又指今天所乘的班次旅客人數不多，座位安排亦十分鬆動，故認為自己感染的風險不高。

另外，來自湖南、前往吉隆坡的徐小姐坦言對疫情發展感到擔心，加上得悉飛機上的抽氣系統有可能傳播疾病，因此上機後「都唔會郁，盡量唔好同人講嘢，連廁所都唔會去㗎啦」。