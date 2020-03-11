政Whats噏：教師學位化議程失蹤　葉建源去信追問張建宗

立法會大樓喺舊年7月1日被反修例示威者打到爛蓉蓉，停擺超過3個月，勢估唔到搞到有啲財務委員會嘅議程都失埋蹤添。教育界議員葉建源就去信政務司司長張建宗，要求將涉及全面學位化嘅事宜擺番入財委會議程，仲話每次見到張都會繼續反映。

葉建源話「理順小學管理人手及薪酬架構」嘅議程，原本上年排喺頭幾項，但無啦啦就被撇除喺議程之外，冇晒蹤影。而佢今日(11日)就喺社交平台發文，話已去信張建宗，要求擺番入財委會議程同埋盡快通過。至於點解要咁急？葉話呢個議程關乎包括教師職位學位化、校長薪酬重疊等結構性問題，如果政府全面學位化未能實行，將會影響小學教育生態。

葉喺文中表示，撥款文件原定於上年7月5日於財委會會議上討論。不過，暴力示威者喺上年7月1日衝擊立法會大樓，導致大樓設施受損，包括財委會在內嘅全部會議都取消晒，大樓直到同年10月中先至開番咋！財委會依家積壓唔少議程，主席陳健波先前話可能要加會加到本屆立法會會期結束，都未能處理所有議程，葉個議程唔知要排到幾時呢？