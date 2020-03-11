停牌大狀未付150萬元訟費　遭前妻伍珮瑩登報追債

因違反專業守則而正被停牌的外籍大律師Mark Richard Charlton Sutherlend，兩年前與其前妻伍珮瑩在家事法庭和上訴庭進行兩場訴訟後，被法院下令他要支付約150萬港元訟費給伍。伍於本周在一份本地英文報章刊登「法定要求」廣告，正式向他追討相關欠款，並要他在21日限期內還款或在18日內向法庭提出反對，否則可能申請將他破產。

Sutherlend是私人執業大律師，他於2013年代表一宗非禮案的被告辯護期間被指「拉布」，大律師公會就事件召開紀律聆訊，並於去年裁定他導致法庭產生不必要開支及浪費時間等5項專業失當指控成立，他由去年8月9日起須停牌3年。

他的前妻伍珮瑩曾任威普管理諮詢公司亞洲區總監，於2014年在免費電視風波中公開批評政府曲解顧問報告，政府反指她違反保密條款，她其後離職，事件鬧上勞資審裁處，雙方最後和解，當時Sutherlend曾陪同她到勞資審裁處出席聆訊。另外，2人於2016年9月在貝沙灣家中疑曾經有肢體衝突，事後一度被控，但最終獲撤控。