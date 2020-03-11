政Whats噏：16場對話押後　卓永興嘢未做完錢照袋

修例風波爆發至今超過9個月，政府舊年9月成立對話辦公室，協助構建對話平台，對話辦主任卓永興嘅半年任期即將屆滿，但係就留低「蘇州屎」畀政府執手尾。

我哋日前向政策創新與統籌辦事處查詢對話辦過去6個月做過啲乜嘢，到今晚(11日)終獲回覆。創新辦話除咗舊年9月26號喺灣仔新伊館舉行嘅「社區對話」外，對話辦安排司局長同市民對話、交流同會議超過80個。特首同3位局長分別進行嘅4場Facebook直播總時間大約270分鐘，官方專頁嘅累積觀看人次合計大約36.89萬人。除咗官方直播外，透過媒體實時轉載收睇直播就有大約27.3萬人。

另外，對話辦主任仲參與咗舊年11月起由政務司司長負責主持嘅「跨部門行動小組」，提供秘書處服務，協助司長監察同統籌有關政策局同部門，因應社會事件而須採取嘅應變行動、善後工作、發放消息等事宜。對話辦亦有參與15次防疫抗疫等工作有關嘅跨部門會議。

講到好似做咗好多嘢，收視率又高咁喎，但不見得可以修補社會撕裂，因為反修例衝突到依家仍然持續。此外，卓永興任內啲嘢未做完，就可以袋走170萬人工，仲有約滿酬金走人，點解？創新辦話，鑑於新冠肺炎疫情，原定於今年2月到3月進行嘅16場深度對話同Facebook直播需要押後，要等疫情穩定後，由政府其他單位繼續支援。咁講，即係話卓永興走人之後，留低咗啲「蘇州屎」畀政府執手尾。佢人工照袋，但要人做善後工作，認真着數。