內地新冠肺炎確診約8萬宗　研究指病毒潛伏期或逾14天

內地新冠肺炎疫情增長有所放緩，截至周四（12日），確診病例連續11天維持約8萬宗，數字未有大幅上升；而病亡人數增至3158人，疑似病例降至不足300宗。北京有大學團隊近日與美國的研究院就新冠病毒潛伏期進行研究，發現時間或比已知的14天更長。

北京大學公共衞生學院、中國疾病預防控制中心（CDC）、美國國立衞生研究院下屬研究所等機構近日新冠病毒進行研究合作，並在周二（10日）在醫學平台上發表文章。研究收集了1211名患者訊息，發現病毒潛伏期的中位時間為8.13天、平均時間為8.62天。

研究團隊在運用概率學中知名的更新理論（Renewal Theory）進行估計後，發現10％的患者潛伏期長於14天，甚至有1%患者潛伏期可達20天。研究人員認為，有大量病例離開武漢後，在其他地區陸續出現症狀，假設他們在離開武漢之前已被感染，那直至症狀發作之間的時間差，就能反映患者潛伏期的最長時間。

團隊強調，一般傳染病的潛伏期，是指從患者感染到出現最初症狀之間的時間；上述研究不但能有助發掘出新冠病毒的潛伏期，並可為防疫部門提供最佳的隔離期長度，在研究疾病傳播和發展機制方面發揮作用。

國家衞健委高級別專家組組長鍾南山及其團隊，早前亦在研究中表示，重度、非重度的新冠患者中各有1人的潛伏期長達24天。團隊表示，在仔細查閱整個人群的潛伏期分布規律，發現潛伏期多過14天的共有13名患者，而超過18天的僅有8名患者。他們認為，單純根據最小、最大值去評估人群的潛伏期，會容易引起誤讀。